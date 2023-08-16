Климатолог КФУ объяснил, почему в Татарстане всё чаще фиксируются смерчи

Смерч 2007 года в канадской провинции Манитоба

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В России, в том числе и в Татарстане, всё чаще фиксируются смерчи. О причинах этого рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

«По некоторым данным, на территории нашей страны смерчей в год образуется несколько сотен — порядка 200–300. <…> важно отметить, что это атмосферная неустойчивость. В силу того, что в настоящее время у нас происходят климатические изменения, растет влагосодержание атмосферы и, как следствие, количество конвективных неблагоприятных явлений», — пояснил сотрудник Казанского университета.

Возникновение смерчей всегда связано с мощными кучевыми облаками. Последние же образуются всё более часто, так как увеличивается и содержание влаги в атмосфере, так и прогрев поверхности. При этом чтобы смерч возник, необходима адвекция холода — «поступление относительно холодного воздуха на раскаленную подстилающую поверхность».

«В Татарстане в последние десятилетия часто фиксируют смерчи, конечно, на метеостанциях они наблюдаются редко — в силу того, что это очень локальное явление. Но оно может проходить между метеостанцией, ускользая от глаза наблюдателя», — подчеркнул Аухадеев.

Исследователь добавил, что сейчас почти у каждого есть смартфон, а, значит, и возможность запечатлеть атмосферный вихрь с его помощью. «Будет неправильным сказать, что этих явлений не было раньше. Они были, просто их не фиксировали на камеру мобильного телефона», — подытожил он.

Ранее климатолог рассказал, что ураганов и смерчей в Татарстане станет еще больше.