Кличко заявил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Кличко рассказал о взрывах, прозвучавших в двух районах города.

Российские удары по объектам критической инфраструктуры на Украине начались с 10 октября. Причиной послужил теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами.