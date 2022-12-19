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Ру Тат
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Политика
19 декабря 2022  09:59

Кличко заявил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее Кличко рассказал о взрывах, прозвучавших в двух районах города.

Российские удары по объектам критической инфраструктуры на Украине начались с 10 октября. Причиной послужил теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами.

#киев #обстрел
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