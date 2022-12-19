Кличко подтвердил новые взрывы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве сегодня прогремели несколько взрывов – по его словам, они зафиксированы в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Ранее сообщения об этом появились в украинских СМИ.

«Все службы работают на местах», – добавил Кличко в сообщении в своем телеграм-канале, пообещав привести другие подробности позднее.

В столице Украины ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более трех часов. Сообщалось, что после взрывов несколько районов Киева обесточены.

Напомним, американское космическое агентство NASA ранее опубликовала спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов. Наносить массированные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры российские военные начали 10 октября – Президент Владимир Путин назвал их ответом на действия киевских властей по организации терактов в России.