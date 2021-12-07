Клейсон Моньела: Ни одному из заболевших «Омикроном» в ЮАР не понадобился аппарат ИВЛ

В ЮАР ни одному заболевшему штаммом «Омикрон» не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация, заявил «Известиям» официальный представитель МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела.

«Статистика ЮАР говорит, что новый штамм коронавируса „Омикрон“ по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом Covid-19 не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация», — сказал он.

Он также подчеркнул, что ЮАР считает запрет на поездки в страну «дискриминационной мерой». Более того, новый штамм обнаруживают и у тех граждан Европы, которые не посещали юг Африки. А это, по мнению дипломата, означает, что «Омикрон» появился в этих государствах еще до того, как его ученые обнаружили в южноафриканских лабораториях.

Представитель МИД уточняет, что ущерб сферы туризма в ЮАР от введенных ограничений государствами Европы уже исчисляется миллиардами в местной валюте, а высокий сезон остается под большим вопросом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России впервые выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.