Китайский инвестор выпустил в Елабуге первую тонну продукции

Первую тонну продукции изготовили в компании Dawn в Елабуге. Пока на предприятии площадью 4 тыс. квадратных метров работает одна производственная линия, но этот показатель планируется довести до восьми.

«Китайская компания Dawn выпускает сырье для производства изделий из абс-пластика. Объем инвестиций сегодня составляет более 400 млн рублей», — уточнили «Татар-информу» в администрации Елабужского района.

Компания Dawn является первым (якорным) инвестором новой промышленной площадки «Индел», которая была создана на территории бывшего завода металлоконструкций по совместной инициативе муниципального образования и китайского партнера.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприятие «Индел» совместно с китайскими инвесторами планирует организовать производство компаундов и пластиков. Основными потребителями продукции станут предприятия «КАМАЗ», Haier и «Медея». В прошлом году было приобретено 6,5 тыс. квадратных метров производственных площадей, для работы законтрактовали технологическое оборудование и начали реконструкцию объекта.