Экономика 19 августа 2025 12:57

Китайский эксперт на «РОСТКах» рассказал о спросе на российские продукты в КНР

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Российские продукты питания пользуются спросом в Китае, но нужно приложить усилия, чтобы распространить их по всей стране. Об этом сообщил журналистам основатель российско-китайской платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Российские продукты питания пользуются большим спросом. Но до того, чтобы распространить их по всему Китаю, до этого еще далеко. Нужен новый инструмент, чтобы любой российский предприниматель мог вести активную торговлю с Китаем. Это наша задача», – сообщил эксперт из КНР.

По его данным, из России в Китай в 2024 году было экспортировано продуктов питания на $30 млрд.

Ранее Сунь Тяньшу выступал на бизнес-завтраке ТАСС в рамках «РОСТКов». Он констатировал, что пока нет достаточного доверия между бизнесом России и КНР из-за нехватки информации друг о друге. В связи с этим Тяньшу предложил создать единую информационную платформу на двух языках.

Развитие экспортного потенциала соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

#форум РОСТКИ
