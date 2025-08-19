Талия Минуллина: Мы в отношениях с Китаем сильно недорабатываем

Татарстан сильно недорабатывает в отношениях с Китаем в связи с нехваткой более глубокой информации о Поднебесной. Такое мнение высказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на бизнес-завтраке ТАСС на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Мы сильно недорабатываем в отношениях с Китаем. Думаю, что есть масса направлений, по которым нужно двигаться внутри страны. Мы плохо знаем сам Китай, это очевидно, если переговорить с предпринимателями. Не каждый из них разбирается в провинциях Китая, в крупных предприятиях», – сказала Минуллина.

Чтобы работать с Китаем, его надо понимать, а чтобы понимать, нужно его изучать, уверена руководитель агентства.

Она также заявила, что Татарстан стремится к технологическому партнерству с Китаем, тем более что в республике есть Иннополис, инженерные и научные центры, IT-парки.

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что форум «РОСТКИ» в этом году бьет рекорды по количеству китайских участников. Он поблагодарил руководство региона за поддержку китайских инвестиций. Лицюнь отметил, что Татарстан – это замечательный логистический узел, в республике создана мощная отраслевая база и хороший инвестиционный климат. Есть регулярный прямой рейс в Шанхай.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона считает, что лучший стимул для инвестиций – это демонстрация успешных кейсов. В связи с этим он поблагодарил руководство Татарстана за форум «РОСТКИ», который в том числе этому способствует.

Основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли «КИФА» Сунь Тяньшу считает, что нужно работать над созданием доверительных отношений между Китаем и Россией. Пока достаточного доверия нет из-за нехватки информации друг о друге. В связи с этим Тяньшу предложил создать единую информационную платформу для бизнеса Китая и России на двух языках.

В бизнес-завтраке принял участие глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь, который сегодня будет вести пленарное заседание форума «РОСТКИ». Он сказал об усилиях Президента России Владимира Путина по укреплению отношений с КНР, о дружбе между лидерами. Он также напомнил, что 3 сентября в Китае будут отмечать День Победы, так же, с размахом, как это произошло 9 мая в Москве. Напомним, что в российскую столицу на 80-летие Победы прилетал Председатель КНР Си Цзиньпин.