news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
7 января 2022  18:42

Китайские ученые заявили, что «омикрон» произошел от мышей

news_top_970_100

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции мог произойти не от человека, а от мышей. К такому выводу пришли исследователи из Китайской академии наук, результаты исследования опубликованы в Journal of Genetics and Genomics.

В работе ученые отметили, что изначально мыши заразились коронавирусом от людей, затем на протяжении года вирус мутировал в их организме. После этого новый вариант вируса вновь передался человеку.

Ранее ученые предполагали, что «омикрон» мог образоваться в организме человека с ослабленным иммунитетом, к примеру больного ВИЧ.

#коронавирус #заражение #омикрон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное