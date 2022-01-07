Китайские ученые заявили, что «омикрон» произошел от мышей

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции мог произойти не от человека, а от мышей. К такому выводу пришли исследователи из Китайской академии наук, результаты исследования опубликованы в Journal of Genetics and Genomics.

В работе ученые отметили, что изначально мыши заразились коронавирусом от людей, затем на протяжении года вирус мутировал в их организме. После этого новый вариант вируса вновь передался человеку.

Ранее ученые предполагали, что «омикрон» мог образоваться в организме человека с ослабленным иммунитетом, к примеру больного ВИЧ.