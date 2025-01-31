Китайская авиакомпания увеличит количество рейсов из Шанхая в Казань

Авиакомпания China Eastern Airlines расширит полетную программу из Шанхая в Казань. С 20 марта перевозчик будет выполнять три рейса в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Китай является одним из приоритетных иностранных рынков для Татарстана для привлечения туристов», – отметили в ведомстве.

С декабря прошлого года россиянам стал доступен безвизовый транзит через Шанхай на срок до 240 часов, или на 10 дней, при поездках в третьи страны.