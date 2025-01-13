Китайская авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы в Москву

Фото: АТОР

Китайская авиакомпания China Southern Airlines по неизвестным причинам отменила рейсы из Пекина в Москву на период с 20 января по 30 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«<...> с учетом вместимости самолетов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15–17 тыс. человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне и не только туризм)», — пояснили в ассоциации.

С 30 марта перелеты из Москвы в Пекин China Southern Airlines снова доступны для бронирования по стандартной для этого маршрута цене, отметили туроператоры.

Перевозчик не отменил рейсы Москва — Шэньчжень (трижды в неделю) и Владивосток — Яньцзи (дважды в неделю). Также можно приобрести билеты в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу (перелеты осуществляются ежедневно).

Туроператоры теперь предлагают российским туристам альтернативные маршруты и пересаживают их на другие рейсы. Основная сложность — с теми, кто выбрал билеты China Southern Airlines в третьи страны со стыковкой в Пекине.

По мнению экспертов, изменения в расписании могут быть связаны «с внутренними причинами для авиакомпании и пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года».