Китайские ученые создают систему обнаружения Covid-19 в воздухе
Разработкой новой системы выявления следов инфекции в воздухе занимаются китайские ученые, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Оборудование представляет собой прибор, который всасывает пробы воздуха и отсеивает из них мельчайшие частицы, на которых может присутствовать вирус.
Отмечается, что тестирование нового метода обнаружения коронавируса проводится на Олимпийских играх в Пекине в опытном порядке.
«Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников», – сказал исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн.
Эксперт напомнил, что Covid-19 распространяется воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.
Также вирус может передаваться через носовую полость посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе.Особенно часто это происходит в закрытых помещениях.
Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.
Из-за пандемии коронавируса билетов на зимние соревноввния в этом году не было в открытой продаже.