Китайские ученые создают систему обнаружения Covid-19 в воздухе

Разработкой новой системы выявления следов инфекции в воздухе занимаются китайские ученые, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Оборудование представляет собой прибор, который всасывает пробы воздуха и отсеивает из них мельчайшие частицы, на которых может присутствовать вирус.

Отмечается, что тестирование нового метода обнаружения коронавируса проводится на Олимпийских играх в Пекине в опытном порядке.

«Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников», – сказал исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн.

Эксперт напомнил, что Covid-19 распространяется воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.

Также вирус может передаваться через носовую полость посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе.Особенно часто это происходит в закрытых помещениях.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Из-за пандемии коронавируса билетов на зимние соревноввния в этом году не было в открытой продаже.