Китайцы высмеяли главу МИД ФРГ Бербок после ее слов об энергоресурсах из России

Читатели китайского портала «Гуаньча» обсуждают недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Ее слова о том, что немецкие власти совершили ошибку, полагаясь на российские энергоресурсы, рассмешили пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы, — это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно», — отметил один из комментаторов.

Другой обратил внимание, что после таких заявлений глава МИД ФРГ может смело эмигрировать в США.

«Бербок работает не на свою страну, а на США», — высказался третий читатель.

18 октября на мероприятии аналитического центра в Берлине министр иностранных дел Германии напомнила, что восточноевропейские партнеры предупреждали об опасности энергетической зависимости от России, но немецкие власти не захотели их слушать.

Во время своего выступления она также заявила, что Европе необходимо выстроить систему безопасности от России. Бербок выразила уверенность в том, что Президент РФ Владимир Путин «не ищет пути назад».