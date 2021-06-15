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Ру Тат
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15 июня 2021  15:12
Дарья Сайфиева

Китайцы оценили интервью Путина телеканалу NBC

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Читатели китайской газеты «Гуаньча» очень высоко оценили ответы Президента РФ Владимира Путина во время интервью для американского телеканала NBC. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего им запомнилась русская пословица, которую упомянул российский лидер, когда журналист Кир Симмонс заявил о нарушениях прав человека в стране. Президент России в ответ вспомнил о беспорядках в Капитолии и заявил: «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». 

«Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!» — написал один из комментаторов.

Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC перед встречей с американским лидером Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве. Их переговоры продлятся около пяти часов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#путин владимир #джо байден
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