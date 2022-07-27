США хотят ввести санкции против китайских компаний за покупку российской нефти

Американские сенаторы во главе с республиканцем Марко Рубио представили законопроект, который предлагает вводить санкции против компаний за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю, пишет Bloomberg.

Предполагается, что санкции будут вводиться против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ (СПГ) из России в Китай.

Как отмечает агентство, прекращение поставок российской нефти в Китай может привести к более жесткой конкуренции Пекина за нефть с Ближнего Востока и Африки, что потенциально приведет к повышению цен на сырье. Сенатор уверен, что покупая российскую нефть КНР поддерживает проведение военной спецоперации на Украине. «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие [России] в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — сказал политик.

При этом автор публикации отмечает, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует рост цен на энергоносители.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза включал в себя частичное нефтяное эмбарго, что привело к резкому росту цен в западных странах. Россия перенаправила крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.