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Экономика
4 апреля 2022  14:18

Китай планирует купить российский сжиженный природный газ с большой скидкой

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Китайские потребители сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают приобрести его в России с большой скидкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. 

«Государственные компании (Китая - ред.), среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой», – рассказали в компании. 

По данным собеседников агентства, сейчас это сырье продается со скидкой на 10% больше, чем СПГ, который поставляется в Средней Азии.

Несмотря на то что в Китае сейчас нет дефицита сжиженного природного газа, покупка дисконтного сырья поможет стране пополнить резервуары до сезонного роста цен. 

#КНР #сжиженный природный газ #Россия
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