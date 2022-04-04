Китай планирует купить российский сжиженный природный газ с большой скидкой

Китайские потребители сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают приобрести его в России с большой скидкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Государственные компании (Китая - ред.), среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой», – рассказали в компании.

По данным собеседников агентства, сейчас это сырье продается со скидкой на 10% больше, чем СПГ, который поставляется в Средней Азии.

Несмотря на то что в Китае сейчас нет дефицита сжиженного природного газа, покупка дисконтного сырья поможет стране пополнить резервуары до сезонного роста цен.