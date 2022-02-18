Минниханов: «Планируем в этом году запустить 2 завода по производству СПГ и 7 КриоАЗС»

В Татарстане в 2022 году появятся первые заводы по выпуску сжиженного природного газа и автозаправочные станции для машин на СПГ. Эта инфраструктура даст новый импульс переводу транспорта на экологически чистое топливо. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«Сегодня идет большая работа по созданию инфраструктуры не только для компримированного, но и для сжиженного газа. Мы планируем в этом году запустить два завода по производству СПГ и семь КриоАЗС. Здесь мы обращаемся в том числе и к нашим федеральным коллегам: меры поддержки в части сжатого и сжиженного газа должны быть одинаковыми. Мы такое обращение сделали. Я очень надеюсь, что появление этих предприятий — заводов по производству сжиженного газа — должно дать толчок к переводу транспорта сельского хозяйства, строительства, ЖКХ на СПГ», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что автомобильные производства республики готовы к переоборудованию автотехники на СПГ, а использование этого вида топлива будет очень выгодно для потребителя, но вместе с тем необходимы меры федеральной поддержки. «Без мер поддержки эта тема будет двигаться не так быстро, как мы хотим», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Как ранее сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, заводы по производству СПГ будут расположены в Высокогорском и Тюлячинском районах.