Китай раскрыл объемы нефти и угля, приобретенные у России в октябре

Россия увеличила поставки нефти и сократила экспорт угля в Китай. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает РБК.

В частности, поставки сырой нефти из РФ в Китай в октябре 2022 года увеличились до 7,715 млн тонн — на 3,4% к сентябрю 2022-го и на 16,2% к октябрю прошлого года. В сентябре 2022-го в КНР было поставлено 7,462 млн тонн российской нефти, в октябре 2021-го — 6,641 млн тонн.

При этом уже три месяца подряд Саудовская Аравия опережает Россию по поставкам нефти Китаю. Так, за октябрь КНР ввезла 7,93 млн тонн саудовской нефти.

Для Китая дисконт на российскую нефть в октябре составил 12,7% по сравнению с саудовской, тогда как года назад они продавались примерно по одной цене. Вместе с тем скидки на российский уголь сократились или сошли на нет — он подорожал на 11% по сравнению с сентябрем.

В целом импорт российского угля, каменного и бурого, в Китай продолжил сокращение. В октябре сокращение составило 7,6% к сентябрю — до 6,43 млн тонн (в сентябре поставки равнялись 6,95 млн тонн, в августе — 8,54 млн тонн). В октябре прошлого года было поставлено 5,09 млн тонн.

Агентство «Рейтер» связало сокращение поставок российского угля в Китай в том числе с трудностями в логистике, вызванными ограниченными возможностями транспортной инфраструктуры. Ранее Европейский Союз в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине запретил импорт российского угля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны «Большой семерки» намерены 23 ноября объявить об уровне потолка цен на нефть из России.