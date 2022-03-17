Китай продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной

КНР продолжит осуществлять торгово-экономическое партнерство и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, сообщает РИА Новости.

«Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказал политик.

Накануне американское издание The Guardian сообщило о том, что делегация Китая на прошедших переговорах с США в Риме 14 марта заявила о решении финансово и экономически поддержать Россию.

Правительство КНР неоднократно обращало внимание на то, что западные санкции не только не решают проблемы, но и создают множество новых, ухудшают жизнь простых людей, дестабилизируют глобальный рынок и препятствуют преодолению украинского кризиса.

Гао Фэн подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры для того, чтобы защитить права китайских компаний.

Ранее МИД КНР опровергло информацию западных СМИ о том, что Россия якобы просила у китайского правительства военной помощи в спецоперации на территории Украины.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.