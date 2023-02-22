Лавров и Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И не обсуждали «китайский мирный план» урегулирования на Украине. На соответствующий вопрос ответила представитель МИД Мария Захарова.

«Действительно, важное место в ходе переговоров <...> заняло обсуждение ситуации вокруг Украины. Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном „плане“ разговора не было», — заявила она.

Захарова отметила, что Россия приветствует конструктивную роль Китая в разрешении «горячих» международных вопросов, и подчеркнула, что две стороны сходятся во взглядах на причины украинского кризиса.

«Отмечено, что для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных. Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до „последнего украинца“ с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну», — приводится цитата Захаровой в телеграм-канале МИДа.