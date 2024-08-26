news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 26 августа 2024 11:09

Китай планирует добиться полного успеха саммита БРИКС в Казани, заявил МИД КНР

Скопировать ссылку

Китай будет работать с партнерами по БРИКС, чтобы добиться успеха саммита объединения в Казани. С таким заявлением во время брифинга выступил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

«Китай готов работать с партнерами по БРИКС над совместным продвижением 16-й встречи лидеров стран БРИКС, чтобы добиться полного успеха», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ведомства в своем выступлении не затрагивал тему подготовки визита Председателя КНР Си Цзиньпина на встречу в столице Татарстана, добавили в издании.

Напомним, что саммит в Казани состоится с 22 по 24 октября. Как отметил ранее мэр столицы РТ Ильсур Метшин, в дни проведения события город ожидает порядка 20 тысяч гостей.

читайте также
Посол КНР: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
Посол КНР: Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани
#саммит БРИКС #Китай
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100