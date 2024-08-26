Китай планирует добиться полного успеха саммита БРИКС в Казани, заявил МИД КНР

Китай будет работать с партнерами по БРИКС, чтобы добиться успеха саммита объединения в Казани. С таким заявлением во время брифинга выступил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

«Китай готов работать с партнерами по БРИКС над совместным продвижением 16-й встречи лидеров стран БРИКС, чтобы добиться полного успеха», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ведомства в своем выступлении не затрагивал тему подготовки визита Председателя КНР Си Цзиньпина на встречу в столице Татарстана, добавили в издании.

Напомним, что саммит в Казани состоится с 22 по 24 октября. Как отметил ранее мэр столицы РТ Ильсур Метшин, в дни проведения события город ожидает порядка 20 тысяч гостей.