Китай отказался от поставок запчастей российским авиакомпаниям

КНР отказала в поставках запчастей российским авиакомпаниям. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

Кудинов добавил, что возможности поставок запасных частей Россия будет искать в Турции, Индии и других странах. При этом, каждая компания будет сама определять возможности закупок необходимых товаров. Росавиация, по словам представителя компании будет «помогать эти запчасти легализовать».

26 февраля Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов, запчастей к ним, техобслуживание, а также страхование.

Ужесточение санкций в отношении России западные страны предприняли после начала специальной операции на Донбассе. О ее начале в видеообращении к гражданам сообщил Президент России Владимир Путин утром 24 февраля. Текущие санкции стали самым крупным пакетом ограничений в истории.