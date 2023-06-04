Китай обвинил США и Канаду, что они намеренно создают провокации в Южно-Китайском море

США и Канада, чьи военные корабли в субботу прошли через Тайваньский пролив, преднамеренно создают инциденты и провокации, подрывая региональный мир и стабильность. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, сообщает РИА Новости.

«Соответствующие страны преднамеренно, искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность, а также посылают ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — подчеркнул Ши И.

Он отметил, что китайские военные организовали силы для сопровождения и наблюдения за американским эсминцем и канадским фрегатом на всем маршруте. По его словам, они сохраняют высокую степень боевой готовности и примут все меры для решительного ответа на угрозы и провокации, для защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное — в 137 метров — расстояние к их эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии.