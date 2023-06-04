Global Times: В Южно-Китайском море чуть не столкнулись корабли Китая и США

В Южно-Китайском море корабль военно-морских сил Китая приблизился к эсминцу США менее чем на 150 метров, что чуть не привело к столкновению. Об этом передает канадская телекомпания Global News, ТАСС.

Инцидент случился во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил Штатов заявило, что подобные действия китайского корабля нарушали правила безопасного движения в международных водах.

Представитель посольства КНР в Канаде рассказал Global News о том, что американские и канадские корабли сами сообщили о своем присутствии, а также добавил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали оба корабля на законной основе.

В конце мая Индо-Тихоокеанское командование ВС США пожаловалось на «агрессивный маневр» китайского J-16 в отношении американского истребителя RC-135 над Южно-Китайским морем. Утверждалось, что 26 мая американский самолет-разведчик осуществлял «регулярные безопасные операции». В командовании выразили надежду, что страны региона «будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом».