Китай, Мексика и Бразилия интересуются приобретением вертолетов «Ансат»

Ведутся переговоры о поставках вертолетов «Ансат», производимых на «Казанском вертолетном заводе» в Китай, Мексику и Бразилию, сообщил заместитель главного конструктора опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Казанского вертолетного завода Виктор Овчинников в ходе пресс-тура на предприятие.

Поставки на экспорт «Ансатов» начались в 2020 году. За два года было поставлено два вертолета в Боснию и Герцеговину.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

«Интерес есть от Китая – «мягкие» контракты. Есть интерес от Мексики, Бразилии и других стран. Но дело в том, что нужно сначала вертолет валидировать, то есть получить разрешение на эксплуатацию в этих странах, и мы сейчас этим заняты», – сказал Овчинников.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

По его словам, прогнозы у предприятия по получению разрешений положительные. Однако процесс может занять до двух лет.

Всего в настоящее время эксплуатируется в России и за рубежом 110 вертолетов «Ансат».

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Ранее сообщалось, что в рамках Dubai Airshow 2021, которое проходило в ноябре в Объединенных арабских эмиратах, подписано соглашение о поставке четырех вертолетов «Ансат» полиции эмирата Рас-эль-Хайма.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат предназначен для перевозки пассажиров, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также решения специальных задач в интересах различных заказчиков.

Вертолет может применяться в различных вариантах целевого назначения: поисково-спасательном, патрульном, медицинском, учебно-тренировочном, грузопассажирском, VIP, противопожарном варианте.

Максимальная скорость вертолета – 275 км/ч, дальность полета с основными баками – 505 км, практический потолок – 5,5 км, статический – 2,9 км. Максимальная взлетная масса – 3,6 тонны.