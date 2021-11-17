Полиция ОАЭ закупит Ансаты и Ми-17, произведенные на Казанском вертолетном заводе

В рамках Dubai Airshow 2021, которое проходит в эти дни в Объединенных арабских эмиратах, подписано соглашение о поставке вертолетов «Ансат» и одного Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Эти машины производятся на «Казанском вертолетном заводе».

Документ подписала компания Alpha Aviation – совместное предприятие холдинга «Вертолеты России» и эмиратской AJ Holding. Компания занимается продвижением и продажей российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом.

В сообщении отмечается, что ключевым рынком для Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до 2026 года планируется реализовать более 20 гражданских вертолетов различных типов, в том числе Ми-171А2, Ка-32, а также произведенные на «Казанском вертолетном заводе» Ми-38 и «Ансат».

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – единственный разработчик и производитель вертолетов в России, образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.