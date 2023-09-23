Китай и Казахстан стали лидерами по наградам среди иностранных делегаций на DigitalSkills

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КНР и Казахстан стали лидерами по наградам среди иностранных делегаций на V отраслевом чемпионате в сфере цифровых технологий DigitalSkills в Казани. Об этом со ссылкой на оргкомитет события сообщает ТАСС.

«Объявлены результаты V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. <...> Представители Китая и Казахстана стали лидерами среди иностранных делегаций по числу завоеванных наград», — говорится в сообщении.

В соревнованиях по 30 компетенциям приняли участие свыше 300 человек, их результаты оценивали более 250 экспертов. Турнир собрал конкурсантов из 14 стран, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Ганы, Ирана, Индии, Киргизии, КНР, Казахстана, Малайзии, России, Узбекистана и ЮАР.

Событие организовано по поручению Президента Владимира Путина и в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».