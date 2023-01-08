Киссинджер назвал способ остановить конфликт Украины и России

Нейтральный статус Украины позволит завершить ее конфликт с Россией. Эту идею высказал в своей новой книге бывший государственный секретарь (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по национальной безопасности (с 1969 по 1975 год) Генри Киссинджер, следует из рецензии Джессики Мэтьюс, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

По мнению отставного дипломата, «если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет проходить в пределах 300 миль (500 километров — прим. Т-и) от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую та всегда рассчитывала».

Соответственно, Киссинджер уверен, что отказ Украины от вступления в НАТО позволит снять опасения российской стороны. Вместе с тем, по словам рецензента (экс-президента Фонда Карнеги за международный мир), он «не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства».

Кроме того, аналитик убежден, что Россия «будет оставаться влиятельной на протяжении десятилетий, несмотря на сокращающееся население и узкую экономическую базу».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в декабре Киссинджер увидел момент для разрешения конфликта на Украине путем переговоров.