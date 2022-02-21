Кисида: Разговор с Путиным имел большой смысл для снятия напряженности вокруг Украины

Разговор с Президентом России Владимиром Путиным имел большой смысл для снятия напряженности вокруг Украины. Необходимо продолжать переговоры в данном направлении и искать решение, которое устроило бы все стороны, заявил Премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Телефонный разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля. Тогда стороны затронули тему гарантий безопасности, причины внутриукраинского конфликта.

Кисида подчеркнул, что данные вопросы касаются не только безопасности в Европе, но и правопорядка в Азии и во всем мире. В связи с этим Япония нацелена на работу со всеми заинтересованными государствами, в том числе Россией и Украиной.

«Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво. Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл», — подчеркнул Премьер Японии.