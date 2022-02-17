Путин и Кисида обсудили работу России по гарантиям безопасности

В телефонном разговоре Президент России Владимир Путин рассказал Премьер-министру Японии Фумио Кисиде о работе по гарантиям безопасности, а также о подходах РФ к урегулированию внутриукраинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с проявленным Премьер-министром Японии интересом Президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Путин объяснил собеседнику причины и истоки внутриукраинского конфликта, а также сообщил о минском «Комплексе мер» и решениях, которые были приняты в рамках «нормандского формата».

Также собеседники условились о продолжении контактов и проявили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений.