Кировский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела ГУ МЧС России по РТ

Кировский суд Казани поставил точку в деле бывшего начальника отдела надзорных мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Линара Сунгатуллина. Его признали виновным в двух эпизодах мелкого взяточничества и 56 эпизодах получения взяток.

«Признать виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей», – сказал судья.

Линар Сунгатуллин Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Татар-информ» рассказывал, что в поле зрения оперативников Сунгатуллин попал в июле 2021 года. Поводом для его задержания стали 200 тысяч рублей, которые он получил от челнинского бизнесмена за выдачу лицензии на установку, ремонт и техобслуживание пожарных сигнализаций. Именно через этого предпринимателя оперативникам удалось выйти на Сунгатуллина.

По версии следствия, сумма взяток варьировалась от 10 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб составляет порядка 5 миллионов рублей. На стадии прений государственный обвинитель запрашивал для Сунгатуллина 11 лет лишения свободы и штраф в двадцатикратном размере от суммы ущерба, который составит больше 100 миллионов рублей. Несколько раз Сунгатуллин в качестве взяток получал технику. К примеру, в деле есть история о том, как для выдачи лицензии ему передали кондиционер.