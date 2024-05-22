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Киров к 1 июня подготовит программу Всероссийского Сабантуя-2025
В 2025 году Киров станет местом проведения Всероссийского сельского Сабантуя. До 1 июня текущего года будет подготовлена программа предстоящего события, сообщает Правительство Кировской области.
Как отметил губернатор региона Александр Соколов, у области сложились добрососедские отношения с Татарстаном. Он выразил надежду, что в дальнейшем отношения между двумя субъектами будут полниться новыми проектами.
«Этот праздник символизирует окончание весенне-летних полевых работ, а значит, этот праздник объединяет людей труда, людей разных религий и этнических групп. С Республикой Татарстан у нас сложились добрые соседские отношения, которые, я надеюсь, в ближайшие годы будут прирастать новыми общими делами», — заявил Соколов.
Договоренность о проведении Всероссийского Сабантуя была достигнута между Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Кировской области еще в 2023 году.
В настоящее время заработал организационный комитет по подготовке и проведению события. Возглавил его губернатор Кировской области Александр Соколов.
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