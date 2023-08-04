Кириллица, арабская вязь, иврит: Кремль представит выставку ко Всемирному дню каллиграфии

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», 9 августа откроется выставка ко Всемирному дню каллиграфии. Праздник молодой, учрежден в 2017 году, приуроченная к нему выставка в Казани пройдет впервые.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ.

На первом этаже галереи будут представлены арабо-графические работы Баки Урманче из фондов Музея ИЗО РТ, а также произведения современных, уже выставлявшихся авторов – Владимира Попова, Наджипа Наккаша, Ришата Саляхутдинова, Альфии Исхаковой, Розы Хузиной, Гульназ Исмагиловой. Центр арабской каллиграфии и исламских искусств Казанского исламского университета (РИУ) во главе с профессиональным преподавателем каллиграфии Рамилем Насыбулловым, получившим официальное право на преподавание арабской каллиграфии в Турции (иджазу), презентует работы своих учеников – Алсу Насыбулловой, Артура Писаренко и Анны Хамидуллиной. Кириллица в графике будет представлена произведениями молодого каллиграфа Владислава Баранова, персональная выставка которого, напомним, проходила в Галерее современного искусства в феврале.

Кроме того, впервые будет показан уникальный рукописный лист священной Торы. Над ним работал живший в Казани Арон Эйдинов, репрессированный за свои труды в 1952 году.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ.

«Этот экспонат предоставлен к выставке библиотекой имени Лобачевского. Всего же можно будет увидеть около полусотни образцов старинной и современной каллиграфии», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Искусство каллиграфии, напоминают в Музее ИЗО РТ, исторически связано с переписыванием текстов священных писаний. Но с традициями читаемого слова тесно связана и печатная продукция. Вместе они – своеобразный мост между прошлым и настоящим, средство объединения людей различных конфессий и наций. Посетители выставки увидят также старинные арабо-графические книги из фондов Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, а также китайские печатные гравюры из фондов Музея ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ.

Выставку можно будет посетить до 10 сентября. Открытие намечено на 16 часов 9 августа, вход на вернисаж свободный. После завершения церемонии состоится круглой стол о каллиграфии в XXI веке.