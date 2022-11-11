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Происшествия
11 ноября 2022  16:38
Павел Климчак

Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя

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Сегодня в Симферополе на центральном городском кладбище похоронили замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом сообщают РИА Новости.

На церемонии прощания со Стремоусовым пришли его близкие и родственники, а также первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.

Сообщается, что отпевание произошло в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.

Президент России Владимир Путин наградил посмертно Стремоусова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Авария произошла на перекрестке трасс М-14 и Р-47. Автомобиль, в котором сидел Стремоусов, подрезал грузовик. Водитель легкового авто не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с большегрузом.

#похороны
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