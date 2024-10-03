Кирилл Семенов: Эскалация на Ближнем Востоке может отвлечь Запад от Украины

Эскалация конфликта Израиля с Ираном может отвлечь Соединенные Штаты от Украины, но возможное обострение ситуации в Сирии создаст риски для России. Об этом «Татар-информу» рассказал политолог, эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов.

«Проблемы в Сирии могут возникнуть. Риски — это Сирия, плюсы — что [эскалация конфликта на Ближнем Востоке] отвлекает от Украины», — пояснил собеседник агентства.

По словам эксперта, дело в том, что США участвуют в двух конфликтах — на Украине и на Ближнем Востоке, и у американских властей есть опасения, что наращивание противостояния в Ливане с вовлечением в войну Ирана потребует кратного увеличения помощи Израилю — вплоть до прямого участия в боевых действиях.

«В этих условиях украинский фронт коллективного Запада может оказаться второстепенным по сравнению с ближневосточным. Последний и будет вытягивать все ресурсы, включая дальнобойные ракеты и боеприпасы», — допустил Семенов.

Однако для России риски возникнут в случае распространения боевых действий на территорию Сирии, где находятся бойцы Вооруженных сил РФ. Попытки оказать помощь ливанской «Хезболле» через сирийскую территорию могут привести к более массированным атакам ВВС Армии обороны Израиля по базам проиранских сил в этой стране и по путям снабжения.

«Отмечу, что часто весьма сложно отличить проиранскую группировку от подразделения регулярных Вооруженных сил [Сирии]. Многие из таких имеют двойную юрисдикцию (например, 30-я дивизия Республиканской гвардии)», — уточнил специалист.

Однако теоретически перед российскими силами в Сирии при возрастании рисков могут открыться и новые возможности, если в противостояние окажутся втянуты и США, базы которых находятся в контролируемом курдскими силами Заевфратье и в Ат-Танфе у границы с Иорданией.