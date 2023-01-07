Кириенко заявил, что город на Арабатской стрелке будет строиться «на века»

Новый город, который предполагается возвести на Арабатской стрелке в Херсонской области, будет строиться на века. Об этом заявил посетивший регион первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, которому ранее поручили контролировать процесс строительства, передает РИА Новости.

«Здесь очень важно всё сделать на века. С одной стороны, нужно торопиться, и это понятно, людям нужно жилье, развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. …Надо действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой новый город получится», — поделился Кириенко своим пониманием перспектив региона, присоединенного к РФ минувшей осенью после плебисцита (территория Херсонщины далеко не полностью контролируется российскими войсками).

Целью своей поездки по региону первый замглавы Администрации Президента назвал необходимость еще раз посмотреть на месте возможности развития инфраструктуры, хотя «задача проектировщикам уже поставлена».

«Сюда специально перед Новым годом приезжал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, он уже привлек правительственные организации, которые сейчас занимаются генпланом», — подчеркнул Кириенко. При этом он уверен, что уже сейчас многие «инвесторы заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться».

По словам чиновника, новый населенный пункт не станет исключительно курортным центром. «<…> здесь будет и курортная территория, это точно, но не только, здесь очень много возможностей для развития и сельского хозяйства, и современных научных технологий», — пояснил он. И добавил, что поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным задача — «это задача не просто восстановить разрушенное, это задача строить новое».

Еще в начале декабря врио главы Херсонской области Владимир Сальдо поведал о масштабных планах, которые планируется реализовать на территории региона. Позднее он рассказал, что новый город на Херсонщине окажется рассчитан на 30 тыс. человек.