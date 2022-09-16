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Ру Тат
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Политика
16 сентября 2022  08:36

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на совместном участке границы с 10 утра (7 утра по мск). Решение принято на переговорах между представителями погранслужб государств, сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи», — говорится в сообщении.

Однако в Погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Киргизии подчеркнули, что Таджикистан до сих пор не выполнил требования о прекращении огня.

Напомним, что утром на всей территории киргизско-таджикской границы вспыхнула перестрелка. Сообщалось о четырех раненых с киргизской стороны, однако позднее Минздрав республики заявил об 11 пострадавших.

#Киргизия #Таджикистан #перестрелка
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