Кирби назвал неприемлемым призывы к перемирию на Украине в ходе визита Цзиньпина в Россию

Вашингтон считает неприемлемым возможные призывы к перемирию на Украине по итогам предстоящей встречи российского Президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Fox News, передает ТАСС.

«Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо, — утверждает Кирби. — Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно».

Белый дом надеется на то, что Си Цзиньпин созвонится с Владимиром Зеленским, поскольку, как считают в Вашингтоне, «Китаю надо узнать украинскую точку зрения», заявил Кирби.

Он отметил, что Москва и Пекин «без сомнений, в последнее время работали над повышением уровня сотрудничества друг с другом».

«Китай не осудил вторжение Путина на Украину, он по-прежнему покупает российскую нефть и другие энергоносители», — перечислил представитель Белого дома.

По его утверждениям, Китай выступил, «по крайней мере, с молчаливым одобрением действий России», поскольку принял утверждения Москвы «о том, что речь идет о некой экзистенциальной угрозе России, что война — это вина Запада».

Напомним, ранее Кирби уже заявлял, что перемирие на Украине станет нарушением устава ООН.