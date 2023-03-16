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Политика 16 марта 2023 21:42

В Белом доме заявили, что перемирие на Украине станет нарушением устава ООН

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Перемирие на Украине на данный момент будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением устава ООН. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией устава ООН», – утверждает Кирби, комментируя «мирный» план, предложенный ранее Пекином.

Он заявил, что России фактически позволили бы использовать перемирие для укрепления своих позиций на Украине, перегруппировать силы для возобновления атак.

«Чтобы мир был справедливым и продолжительным, он не может быть односторонним, он должен включать и предусматривать интересы Украины и быть решением, принятым Украиной», – подчеркнул представитель Белого дома.

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