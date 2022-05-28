Кипр отменяет ковидные ограничения для туристов

С 1 июня Кипр отменит санитарные ограничения для туристов. С этого дня прибывающим на остров авиапутешественникам не надо будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственное бюро печати и информации.

С 22 февраля этого года на Кипре действовал план по организации авиасообщения в период пандемии Covid-19. Помимо прочего, он предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска и порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус.

Теперь этот план будет отменен, соответствующее решение принял Совет министров Кипра. «<…> все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген», — отмечается в сообщении.

При этом, по словам министра транспорта Янниса Карусоса, вопрос необходимости ношения масок в аэропортах будет находиться в ведении Министерства здравоохранения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Германия с июня отменит ковидные ограничения на въезд в страну.