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Здоровье
26 мая 2022  03:32

Германия с июня отменит ковидные ограничения на въезд в страну

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Власти Германии объявили об отмене коронавирусных ограничений, касающихся въезда в страну. Смягчение действующих правил ожидается с 1 июня, сообщает РИА Новости.

Так, в июне прибывающим не понадобится подтверждение вакцинации от Covid-19, перенесенного вируса или результат ПЦР-теста — так называемое правило «правило 3G».

По словам главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха, ограничения будут смягчены до августа. Пока неизвестно, будут ли они позже введены вновь.

#германия #коронавирус
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