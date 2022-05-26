Германия с июня отменит ковидные ограничения на въезд в страну

Власти Германии объявили об отмене коронавирусных ограничений, касающихся въезда в страну. Смягчение действующих правил ожидается с 1 июня, сообщает РИА Новости.

Так, в июне прибывающим не понадобится подтверждение вакцинации от Covid-19, перенесенного вируса или результат ПЦР-теста — так называемое правило «правило 3G».

По словам главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха, ограничения будут смягчены до августа. Пока неизвестно, будут ли они позже введены вновь.