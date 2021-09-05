Кинозвезды прошли по красной дорожке Казанского кинофестиваля

В эти минуты в Казани открывается XVII Международный фестиваль мусульманского кино – один из крупнейших киносмотров России, проводимый ежегодно с 2005 года. Торжественная церемония открытия проходит в Казанской Ратуше.

Традиционно мероприятие не обходится без прохода кинозвезд по красной ковровой дорожке. Среди гостей форума известные публике киноактеры Александр Носик, Татьяна Абрамова, Евгения Розанова и многие другие.

Под вспышками фотокамер прошли члены отборочной и конкурсной комиссии, представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, режиссеры, в числе которых Ильдар Ягафаров (Татарстан), Мехдад Торфех (Иран), Рахул Айджаз (Пакистан), Даниэля Гулиева (Азербайджан) и другие.

Кроме того, на ковровую дорожку вышли актер из Азербайджана Видади Гасанов, а также Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Напомним, что оргкомитетом масштабного форума этого года зарегистрировано 584 заявок из 45 стран мира. В конкурсную программу вошли 50 фильмов из разных стран мира, таких как Россия, Франция, Испания, Китай, Турция, Иран, Бельгия, Япония, Израиль, Босния и Герцеговина, Пакистан, Малайзия, Тунис, Болгария, Катар, Кувейт, Эстония, Бангладеш и Алжир, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан.