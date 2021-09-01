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1 сентября 2021  15:44

Минниханову представили нового Генконсула Казахстана в Казани

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Минниханову представили нового Генконсула Казахстана в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Генконсульства Казахстана в Казани. Встреча прошла в Доме Правительства республики. 

«Рустаму Минниханову представили нового Генерального консула Казахстана в Казани. Им станет Ерлан Искаков», — передает пресс-служба руководителя республики. 

Рустам Минниханов пожелал Ерлану Искакову успехов на новом посту. Также он поблагодарил Жанболата Мурзалина, который возглавлял консульство с 2019 года, за большой вклад в укрепление сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном и вручил медаль в честь столетия ТАССР.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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