Минниханову представили нового Генконсула Казахстана в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Генконсульства Казахстана в Казани. Встреча прошла в Доме Правительства республики.

«Рустаму Минниханову представили нового Генерального консула Казахстана в Казани. Им станет Ерлан Искаков», — передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов пожелал Ерлану Искакову успехов на новом посту. Также он поблагодарил Жанболата Мурзалина, который возглавлял консульство с 2019 года, за большой вклад в укрепление сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном и вручил медаль в честь столетия ТАССР.

Фото: пресс-служба Президента РТ.