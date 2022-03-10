Кинотеатры Челнов сократили время работы
Кинотеатры Набережных Челнов сокращают рабочие часы. Теперь в будни они будут работать только после обеда. На это повлияло сокращение числа фильмов в прокате, пишут «Челнинские известия».
По информации издания, потери у кинотеатров составили до 80% выручки. Одна из директоров кинотеатра Автограда Оксана Усова рассказала, что ситуация сложная, все кассовые фильмы сняты. Возможно, это временная приостановка, но насколько долго всё это продлится — неизвестно, добавила Усова.
Кроме того, директор кинотеатра отметила, что некоторые иностранные студии оставили в прокате свои фильмы, но студии-гиганты отказались, а заменить зарубежные фильмы на русские, по мнению Усовой, нельзя.
На сегодняшний день местные кинотеатры взяли в прокат фильмы, которые давно завершили показ, теперь они выходят повторно.
«Составлять расписание стало сложно. Потому что показывать нечего. Мы вернули некоторые фильмы, мультфильмы. Сократили рабочее время в будни», — поясняет Оксана.
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