Кинорежиссера Сергея Соловьева похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище в Москве

Российский режиссер Сергей Соловьев будет похоронен на московском Троекуровском кладбище 16 декабря, рассказал РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

«В четверг на Троекуровском кладбище, время позже», — сказал собеседник агентства.

Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет.

Кинорежиссер снял такие фильмы, как «Асса», «Наследница по прямой», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и многие другие.

С 1960 по 1962 год он работал на Ленинградском телевидении, с 1969 по 1987 год являлся режиссером киностудии «Мосфильм». В 1987-м стал руководителем объединения «Круг» при киностудии.