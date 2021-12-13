В возрасте 77 лет умер создатель фильма «Асса» Сергей Соловьев

Народный артист России, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — рассказал источник в окружении режиссера.

Причина смерти пока не уточняется.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (сегодня Республика Карелия) в семье военного. В 1969-м с отличием окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, с 1986 года преподавал здесь.

С 1960 по 1962 год работал на Ленинградском телевидении, с 1969 по 1987 год являлся режиссером киностудии «Мосфильм». В 1987-м стал руководителем объединения «Круг» при киностудии.

Дебютировал в кино как режиссер, сняв новеллы «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам Антона Чехова. В 1987 году был снят кинофильм «Асса» — первый в трилогии «Три песни о Родине», ставший одной из наиболее заметных кинолент перестройки.