Кинолог прокомментировал запрет на самостоятельное захоронение домашних питомцев

Новые правила, запрещающие самостоятельное захоронение домашних животных, вступили в силу в России этой весной. Главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров считает, что существующие штрафы не станут действенной мерой для соблюдения этих правил.

«Нынешние правила жестко говорят о том, что нельзя хоронить животных самостоятельно на приусадебных участках, во дворах, около детских садов и в других местах. Однако штрафы в размере до 5 тыс. рублей для владельцев вряд ли будут действенной мерой», – сказал он.

Кинолог отметил, что официальных кладбищ домашних животных на территории Татарстана не существует, но такая практика есть в некоторых других регионах. Частные фирмы выкупают земли и организуют официальные огороженные кладбища для домашних животных, где желающие могут выкупить место для умершего питомца.

Ветврач считает, что если бы городские власти выделили специальную территорию для захоронения животных в Казани, то тогда был бы порядок.

«Если человек хочет приходить к умершему животному на могилу, то это его право. Конечно, нужен во всем порядок. Лично мое мнение – пока не будет официальных мест, где люди смогут хоронить своих животных, то это все безобразие с самовольными захоронениями так и будет продолжаться, никакие законы не помогут», – подчеркнул Александров.

О том, как можно захоронить домашнее животное, читайте в материале «Татар-информа».