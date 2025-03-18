Кинолог посоветовал татарстанцам обходить «собачьи свадьбы» стороной

В конце зимы – начале весны у беспризорных животных случаются «собачьи свадьбы». Вообще брачные периоды у собак происходят круглый год. Но при этом не нужно путать беспризорных и домашних животных, сообщил «Татар-информу» главный ветеринарный врач федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров.

По его словам, у домашних собак течка бывает два раза в год и проходит более спокойно. У бездомных животных во время так называемых «собачьих свадеб» возле одной самки собирается множество «кавалеров».

«Самцы начинают охранять самку. Если мимо проходит человек с домашней собакой или одинокий прохожий, свора может воспринять это как угрозу. Как только вы заходите на территорию, которую собаки считают своей, они проявляют агрессию. Если вы видите «собачью свадьбу», то лучше это место обойти стороной, через соседний двор или улицу. Не нужно провоцировать собак: избегайте контакта с агрессивной или настороженной стаей животных», – отметил Александров.

Подробнее о том, как вести себя при встрече со стаей бродячих собак, читайте в материале «Татар-информа».