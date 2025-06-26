Кинолог напомнил о штрафах за отсутствие регистрации собак в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в июле в Татарстане. Главный ветеринарный врач федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров сообщил «Татар-информу», что штрафы – не самая эффективная, но все же стимулирующая мера.

«Народ привык, что если за какое-то деяние наказывают, значит, все-таки нужно исполнять закон. Сейчас непростое время, и удар по кошельку в 2-4 тыс. рублей для многих категорий населения будет существенным», – поделился мнением он.

Однако при повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

Кинолог отметил, что под штрафные санкции пока попадают собаки, которые были куплены с января 2025 года. Четвероногих, купленных ранее, можно зарегистрировать до 31 декабря этого года.

«Предусмотрена система предупреждений. Думаю, что штрафовать сразу не будут. Штрафы будут, если после предупреждений люди так и не предпримут меры», – заметил кинолог.

По его мнению, механизм со временем будет отлажен. Подробнее о регистрации собак и штрафах за ее отсутствие читайте в материале «Татар-информа».