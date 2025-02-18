Кинокритик объяснил неточности в фильме «Пророк» с Борисовым в роли Пушкина

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с «Радио 1» прокомментировал выход в прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова с Юрой Борисовым в роли классика и ответил на некоторые претензии публики.

Критик обратил внимание на сложность поиска нового взгляда на интересный материал, чтобы «перевернуть свои представления, свои стереотипы о том, что всем известно с детства». Взгляд на поэта через призму американских мюзиклов он счел самобытным и авторским.

«Здесь есть попытка представить совершенно нового Александра Сергеевича, и более того – вложить в его уста, как в уста пророка, те слова, которых он никогда не писал и не говорил. Подумать, какие стихи он бы написал, если бы он жил сегодня», – подчеркнул кинообозреватель.

Исторические неточности, эмоционально задевшие многих комментаторов, Сычев не счел серьезным недостатком, тем более что они стимулируют зрителей уточнять информацию.

По его мнению, полностью исторически достоверный фильм о Пушкине с героями, заметную часть времени разговаривающими по-французски, многим было бы неинтересно смотреть. Да и сами любители точности зачастую предпочитают документальному кино художественное, выразил уверенность критик.