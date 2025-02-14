«Пророк. История Александра Пушкина»: о чем музыкальный фильм с Юрой Борисовым

Прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар» Юрием Борисовым в главной роли начинается сегодня в кинотеатрах России. Корреспондент «Татар-информа» побывал на предпоказе фильма. Мюзикл и рэп, байопик, авторское кино – каким в итоге получился «новый Пушкин»?





Феликс Умаров отметил, что ему крупно повезло с продюсерской компанией «Кинослово» и с дистрибьютором «Централ Партнершип»

Фото: © Адель Гайнуллин, предоставлено «Синема 5»

Фильм, который претендует на оригинальность

«Название картины может наводить на мысль, что она претендует на историчность, но воспринимать ее нужно как эмоциональный портрет Пушкина. Все второстепенные персонажи – лишь многочисленные отражения самого поэта», – так описал свой фильм режиссер Феликс Умаров на встрече с первыми зрителями в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус».

Режиссер «Пророка» отметил, что ему крупно повезло с продюсерской компанией «Кинослово» и с дистрибьютором «Централ Партнершип». Генеральный продюсер «Кинослова» Петр Ануров известен проектами «Волшебник изумрудного города» (2024), «Первый номер» (2024) и «Серебряные коньки» (2020).

«У него есть своя экспертиза и свое мнение, но он настолько мудрый человек, что это положительная черта. Прислушаться к нему было очень правильным решением», – отметил Умаров.

Фото: «Централ Партнершип»

Фильм про Александра Пушкина – полнометражный дебют Умарова. В его фильмографии есть один сериал, один короткий метр, но до 2022 года он снимал рекламные ролики. «Прыгнуть» в полнометражный игровой проект про Пушкина – большой шаг, а сделать безликую копию – большой риск.

«Опытный зритель сможет заметить мою любовь к картинам База Лурмана, Дэмьена Шазелла, фильму «Влюбленный Шекспир». Но все это, скорее, просто служило вдохновением. Я думаю, наш фильм может претендовать на оригинальность», – уверен Умаров.

Фото: «Централ Партнершип»

Авторское прочтение Пушкина

«Во время съемок его нередко называли авторским фильмом, который маскируется под коммерческое кино», – рассказал «Татар-информу» Умаров.

Вполне возможно, что наоборот. Однако таких фильмов-мюзиклов про Александра Сергеевича все равно еще никто не снимал. Честный неисторический подход в изображении исторических личностей действительно редкость.

Образ поэта складывается не столько из внешних событий, сколько из его душевных порывов. Зритель ясно видит: ссыльный «певец свободы» заводит дружбу с императором, обзаводится семьей, но не становится ни другом императора, ни хорошим мужем. Пушкин остается верен своим нравам и порывам. Это его и губит.

Любопытная находка – Жорж Дантес (Флориан Дебиендра), образ которого собрал в себе пороки, присущие Пушкину в молодости. Ради Гончаровой поэт отказался от праздности и эгоизма. Теперь же он видит их в молодом французском офицере, который пришел к ним в дом. История Пушкина заканчивается тем, что в финале он сходится в дуэльной битве лицом к лицу с юнцом, в котором азартный стрелок видит молодого себя.

«Я не хотел показывать Пушкина как гения. Слово «гений» всегда создает большую дистанцию. Пушкин должен был быть простым человеком, у которого есть достоинства и недостатки, который совершает ошибки и поступает правильно. То, что нам удалось показать его с разных сторон, делает его очень понятным аудитории», – уверен режиссер.

Фото: «Централ Партнершип»

«Быть женщиной Пушкина, но оставаться собой»

«Юра Борисов – уникальный актер. Хороших актеров в России мало, и Юра один из них. Он никогда не играет, а проживает своего персонажа. Когда мы готовились к съемкам, мы выстраивали все вокруг картины так, чтобы персонаж Юры чувствовал себя одинаково как на площадке, так и вне ее», – описал опыт работы с Борисовым постановщик фильма.

На предпоказ в Казани Юра Борисов не приехал. Прошлый год оказался своеобразной вехой для актера. Роль простого русского парня по имени Игорь в «Аноре» (2024) принесла ему целую россыпь номинаций на самых престижных премиях: «Золотой глобус», «Оскар», премия Британской киноакадемии, Гильдии киноактеров США и других. Амплуа того же простого русского парня, кажется, проникло и в персонаж Пушкина. Сделало ли это образ фальшивым?

«Я могу сказать, что какой-то период жизни я провела с Пушкиным. Как бы это ни прозвучало, но когда с Юры сняли парик в конце проекта и мы вспомнили, что мы не Пушкин и не Гончарова, я обалдела. Для меня Юра настолько влез в эту кожу», – рассказала «Татар-информу» исполнительница роли Гончаровой Алена Долголенко.

Фото: «Централ Партнершип»

Личность самой Гончаровой окутана мифами и тайнами. До сих пор неизвестна судьба писем Натальи Николаевны мужу, а значит, не до конца известны ее чувства к нему. Создавая художественный образ супруги поэта, было легко удариться в штампы: сделать ее музой, неверной женой или роковой дамой. Но актрисе удалось создать ту Гончарову, которая полюбила Пушкина-Борисова.

«Конечно, она женщина Пушкина. Но при этом она Наталья Гончарова. То, что она может стоять за мужчиной, но при этом оставаться собой, – это гениально», – считает актриса.

Линия супружеской жизни Пушкина – заключительная в фильме. Появление Гончаровой буквально перевернуло жизнь поэта. Из «ссыльного писаки» поэт трансформировался в семьянина и придворного поэта.

«Мы очень много говорили и искали, но Феликс мне сказал, что Гончарова – про свет и чистоту. Она ребенок – познакомилась с Пушкиным в 16 лет, – и хотелось показать, как она превращается в женщину, не теряя свет и детскость», – рассказала Долголенко.

Создатели фильма не попытались изменить историю, как это сделал, например, Квентин Тарантино с Шэрон Тейт в фильме «Однажды в... Голливуде» (2019). Режиссер рассказал альтернативную историю, в которой актриса осталась жива.

У зрителей «Пушкина» до конца остается надежда, что концовка фильма не повторит исторические события. Но «Пророк» остался в плену своих пороков, которые привели к известному финалу.

Фото: «Централ Партнершип»

Ждать ли сиквела «Пророка»?

Новое прочтение истории жизни Пушкина удивляет. И речь идет не только про рэп. Удивляют образы Пушкина и Гончаровой, удивляет Николай I (Евгений Шварц) в ярком теннисном костюме, удивляют декорации и костюмы, удивляет интерпретация исторического сюжета.

Все в этой истории вторично по отношению к Пушкину, поэтому многие герои упрощены и часто функциональны (даже Николай I, тем более Иван Пущин). И это упрощение объяснимо – уместить насыщенные 37 лет жизни поэта (а именно это и сделали авторы фильма) в скромные два часа невозможно.

Фото: «Централ Партнершип»

Но музыка удивляет прежде всего. И если в первые минуты от неровного стихотворного ритма и танцев чувствуется дискомфорт, то финальные номера доводят до мурашек. Если «Пророк» сможет собрать приличную кассу, вполне вероятно, что из забвения на российские экраны вновь вернутся мюзиклы.

В заключительной сцене, где Василий Жуковский (Илья Любимов) провожает заходящее солнце, случается еще одна судьбоносная встреча – с Лермонтовым. Намек ли это на сиквел «Пророка»? Умаров уверен, что если это случится, то режиссером будет не он. Вместе с тем ранее стало известно, что Умаров не теряет надежды экранизировать биографию Маяковского.